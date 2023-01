Urlaubstipps Die schönsten Reiseziele der Welt

Queenstown – Neuseeland

Ganz in der Nähe vom bereits erwähnten Milford Sound liegt Queenstown – die Extremsportstadt des Inselstaates. Hier kann man dann auch wirklich jeden Nervenkitzel ausprobieren: egal ob Fly By Wire oder Bungee Jumping. Doch die Stadt am Lake Wakatipu hat deutlich mehr zu bieten. Vor allem kann sie Ausgangspunkt für lange Wanderungen oder Mountainbiketouren sein. Die umliegende See- und Berglandschaft bietet sich dafür nur so an. Und wer überhaupt keine Lust auf Bewegung hat, der setzt sich einfach ans Wasser und trinkt ein Root Beer.