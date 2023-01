Mit Düsseldorf und Köln/Bonn Airhelp-Ranking – Das sind die besten Flughäfen der Welt

Auf dem ersten Platz im Ranking liegt der Tokyo Haneda International Airport in Japan (8,9 Punkte), dahinter folgt auf Platz zwei der Flughafen Recife in Brasilien (8,52) und der Flughafen Tokio-Narita (8,49), ebenfalls in Japan, landet auf Platz drei. Die Top Ten wird komplettiert von vier weiteren Flughäfen in Brasilien, zwei Flughäfen in Südkorea sowie einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien.