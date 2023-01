Wintersport in Kanada Whistler entwickelt sich vom Hippie-Nest zum größten Skigebiet Nordamerikas

Anders als in den Alpen, in denen Wintersportler die oft schmalen Abfahrten nicht verlassen sollten, darf man in Whistler – wie in den nordamerikanischen Resorts generell – innerhalb des gesicherten Skigebiets überall abfahren. Whistler bietet dazu eine Fläche von 33 Quadratkilometern. „You can ski, what you can see – so lautet unser Motto“, sagt Angela von der Whistler Ski Patrol. Innerhalb der mit einer Leine markierten Skigebietsgrenze darf man in jeden Hang, jeden Wald und jede Schlucht hineinfahren – solange der Sportler sieht, wo es langgeht und solange er im unpräparierten Gelände klarkommt.