Brasilien Im Zentrum des Mate

Unsere letzte Etappe auf den Spuren des Matetees bringt uns ganz in den Süden von Brasilien, in den Bundesstaat Rio Grande do sul. In der Nähe der Hauptstadt Porto Ale­gre befindet sich der Freizeitpark: „Miranda dos Bugios“, benannt nach einer Affenart, die auf dem Gelände heimisch ist. Viele Freizeitaktivitäten, von der Kanufahrt bis hin zur Baumklettertour sind dort möglich. Doch der Tourismus muss in Einklang mit der Natur stehen, sagt Ademir Domingues, der Eigentümer des Parks: „Wir haben hier ein Gelände von 80 Hektar, das seit 80 Jahren in Familienbesitz ist. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die einheimische Fauna und Flora wie zum Beispiel der stark bedrohte atlantische Regenwald erhalten bleibt.“ Der heute 60-Jährige war früher Anwalt für eine große Bank und sieht sich nun „als Anwalt der Natur“, aber nicht als „Fanatiker.“