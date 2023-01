Österreich Mit dem Luftkissenschlitten über die Piste

Für Adrenalinschübe auf der Piste sorgt das Airboarden. Balázs Thurzó von der Skischule Grillitsch bietet bereits seit fünf Jahren Schnupperkurse in Obertauern an und baut seine Schneeschanzen überwiegend für Jugendliche und junge Erwachsene. „Die Sportart ist für Kinder ab etwa fünf Jahren geeignet und daher auch eine tolle Aktivität für Familien“, erzählt der Skilehrer. Auch bei starkem Schneefall und schlechter Sicht sind die Fahrten mit dem Luftkissen eine spannende Alternative zum Skifahren. „Bei den meisten Erwachsenen werden dabei Erinnerungen an wilde Schlittenfahrten aus Jugendzeiten wach und die Kinder freuen sich, wenn sie ihre Eltern auf der Piste abhängen können.“ Die Schüler seiner heutigen Gruppe kommen mit den Airboards gut zurecht und Balázs legt gutgelaunt eine Schüppe drauf. „Jetzt könnt ihr noch weiter fliegen“, freut sich der Skilehrer, schnappt sein blaues Luftkissen und saust als erster über die kleine Sprungschanze am Kirchbühellift in Obertauern.