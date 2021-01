Nudeln mit Insekteneiweiß : EU-Behörde gibt grünes Licht für Produkte mit Mehlwürmern

Parma Insekten enthalten viel Eiweiß und wenig Fett. In vielen Ländern gehören sie zum täglichen Speiseplan. Nun hat die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit weitere solcher Produkte zugelassen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt grünes Licht für neue Produkte wie gegrillte Mehlkäfer-Larven und Nudeln mit Anteilen dieser Insekten. Das teilten die Experten der Analysebehörde, kurz EFSA, in der italienischen Stadt Parma am Mittwoch mit. Sie legten ihren ersten Prüfbericht zu Zulassungsanträgen solcher neuer Lebensmittel (Novel Food) mit Insekten für die Europäische Union vor. Darin untersuchten die Forscher Risiken beim Verzehr von sogenannten Mehlwürmern (Tenebrio molitor larvae). Sie kamen zu dem Schluss, dass die Waren bei Einhaltung festgelegter Produktionsbedingungen sicher seien.