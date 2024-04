Nutella wird 60 Jahre alt Fünf bittere Fakten über den süßen Aufstrich

2. Das Palmöl im Nutella ist umweltschädlich. Als die französische Umweltministerin Ségolène Royal 2015 zum Boykott gegen Nutella aufrief, weil für das Palmöl Regenwaldflächen gerodet würden, antwortete Ferrero: „Der Anbau der Ölpalme kann mit dem Respekt von Umwelt und Bevölkerung einhergehen.“ Doch was bedeutet das genau? „Ferrero engagiert sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige Palmölbeschaffung und hat sich verpflichtet, Palmöl zu beziehen, das frei von Abholzung und Ausbeutung ist“, schreibt das Unternehmen. So beziehe man seit 2015 zu 100 Prozent durch die Umweltinitiative Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) als segregiert zertifiziertes Palmöl. Das Segregationsmodell stelle sicher, dass nachhaltig produziertes Palmöl über die gesamte Lieferkette hinweg von konventionell erzeugtem Palmöl getrennt bleibe. Der Umweltschutzorganisation Greenpeace geht das nicht weit genug: „Während die Umwelt- und Menschenrechtsprinzipien des RSPO auf dem Papier gut aussehen, versagt das Zertifizierungssystem weiterhin bei der Einhaltung dieser Vorschriften durch die Palmöl-Produzenten“, sagt eine Sprecherin. Unterdessen nehme die Abholzung in Indonesien wieder zu, und der Raubraub durch Palmölkonzerne raube den vor Ort betroffenen Menschen – einschließlich indigener Völker – weiterhin die Lebensgrundlage.