Hofläden in Moers und Umgebung Hier gibt es Spargel aus eigenem Anbau

Rezept Mario Scarpelli aus dem Restaurant Autentico in Moers empfiehlt Salsiccia-Spargel-Risotto mit Bärlauch und Provolone.



Zutaten 1 Zwiebel, ca. 1,2 l Hühnerbrühe, 400 g Risotto-Reis, 200 g grüner Spargel, 200 g weißen Spargel, 10 g Bärlauch, 1 Stück Provolone, 400 g Salsiccia, Olivenöl, Salz, Pfeffer



Zubereitung Geschälte Zwiebel in feine Würfel schneiden und in einer großen Pfanne mit 1-2 EL Olivenöl bei mittlerer Hitze 1-2 Min. glasig anschwitzen. Den Reis dazugeben und 1-2 Min. mitrösten. Unter Rühren 18-20 Min. den Reis in der Brühe köcheln lassen, bis er sämig ist. Der Reis sollte noch Biss haben. Bei Bedarf etwas Brühe nachgießen. Zwischendurch in leicht gesalzenem Wasser den Spargel zum Kochen bringen. Vorher die Enden des grünen Spargels abschneiden, den weißen geschälten Spargel in 2-3 cm lange Stücke schneiden. Den Bärlauch in feine Streifen schneiden. Den Käse fein reiben. Den Spargel in das kochende Wasser geben und 2-5 Min. garen, dann in einem Sieb abgießen. In den letzten 4-5 Min. Garzeit des Risottos – die Brühe sollte noch nicht ganz aufgebraucht sein – den Spargel unter das Risotto mischen und fertig garen. Anschließend den Käse unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Risotto noch 5-10 Min. ruhen lassen. Die Salsiccia von der Pelle befreien, in dünne Scheiben schneiden und in einer mittelgroßen Pfanne bei starker Hitze 2-3 Min. kross anbraten. Den Spargel und die Salsiccia auf dem Risotto anrichten, mit Bärlauch garnieren und servieren.