Mögliche Gesundheitsgefahr : Niederländischer Discounter Action ruft Sesamriegel zurück

Düsseldorf Wegen einer möglichen Belastung mit einem Pflanzenschutzmittel ruft der Discounter Action einen in Deutschland verkauften Sesamriegel zurück. Diese Chargen sind betroffen.

Der Hersteller eines vom niederländischen Discounter Action in Deutschland verkauften Sesamriegels hat das Produkt zurückgerufen. Der Snack könnte Sesam indischer Produzenten enthalten, der mit dem Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid belastet ist, teilte der Importeur Kubizz B.V. am Mittwoch mit. Diese Substanz sei in der EU nicht zugelassen.