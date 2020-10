Debatte um Veggie-Produkte : EU-Parlament entscheidet über Bezeichnungsverbot

Brüssel Es geht um die Veggie-Wurst: Dürfen Ersatzprodukte wie Steaks aus Seitan auch dieselben Bezeichnungen wie ihre fleischigen Äquivalente tragen? Eine Abstimmung in Brüssel heizt die Debatte um das Thema wieder an.

Das Europaparlament stimmt am Freitag über einen Gesetzesentwurf ab, nach dem pflanzliche Lebensmittel keine tierisch anmutenden Bezeichnungen mehr tragen dürfen. Dass Hersteller ihre Fleisch ersatzprodukte Soja-Schnitzel oder Tofu-Burger nennen können, wäre damit passé - das Vorhaben wird jedoch innerhalb des EU-Parlaments mit Skepsis gesehen.

Der Gesetzesvorschlag ist Teil eines Berichts zur Gemeinsamen Agrarreform (GAP) der Europäischen Union, über die das Parlament in dieser Sitzungswoche abstimmt. Die EU-Abgeordneten entscheiden mit ihrem Votum über den Standpunkt des EU-Parlaments, mit dem es anschließend in die Verhandlungen mit EU-Rat und -Kommission geht. Dass es der Gesetzesentwurf dann auch in das endgültige Reformpaket zur EU-Agrarpolitik schafft, ist nicht sicher. Erwartet wird die Entscheidung des Parlaments gegen Mittag.