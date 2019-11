Sattgrün

Das Angebot umfasst Salate, Antipasti, Suppen, Gemüse-Currys, Pasta, Tapas, Kuchen und Desserts. Der Gast nimmt sich ein Tablett und bedient sich am Büfett. Alle Speisen sind vegan und zudem frei von Gentechnik. Es gibt drei Sattgrün-Filialen in Düsseldorf: im Medienhafen (Brückenstraße 12), in Flingern (Hoffeldstraße 18) und am Graf-Adolf-Platz 6.