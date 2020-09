Comic-Kochbuch : Entenhausener Allerlei

Was bei Familie Duck auf den Tisch kommt, galt bisher als geheime Verschlusssache. Die Reihe „Lustiges Taschenbuch“ lüftet nun das Geheimnis.

Kulinarisch galt Entenhausen zwar bislang nicht gerade als Nabel der Welt. Allerdings weiß man dort den Alltag zu genießen – ob bei einem beherzten Kopfsprung in den Geldspeicher oder beim Dösen in der Hängematte. Im neuen Band aus der Reihe „Lustiges Taschenbuch“ beweisen Donald Duck und Co nun, dass sie auch die Kunst des Kochens beherrschen. Gleich in der ersten Geschichte versucht der berühmte Erpel vergeblich, ein Müsli-Diplom zu ergattern, zaubert aber dann Frühstücks-Bagel, die ihm den Eintritt in Entenhausens Gourmettempel „G.A.N.S.“ bescheren. Und natürlich wird das Rezept für den Frühstücksschmaus zum Nachkochen gleich mitgeliefert.