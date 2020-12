Beliebter Snack im Winter : Alles rund um die Nuss

Foto: Shutterstock.com/ AlenKadr Infos Vorsicht bei Nussallergie

Nüsse haben viele Vitamine und Ballaststoffe. Für eine gesunde Ernährung sind sie fast unverzichtbar. Dabi ist nicht jede Nuss auch wirklich eine Nuss.

Jetzt in der kalten Jahreszeit sieht man sie wieder vermehrt in Obstabteilungen von Supermärkten, an Gemüseständen auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen: Nüsse. Sie sind gesund und haben zahlreiche Nährstoffe wie Vitamine und viele Ballaststoffe. Es gibt heimische Sorten und welche, die aus dem Ausland importiert werden. Vor allem im Herbst und Winter werden sie gerne gegessen.

Wie viele Sorten Nüsse gibt es?

Viele Früchte nennen sich Nuss, obwohl sie in Wahrheit gar keine sind. Streng genommen gibt es aus botanischer Sicht nur vier Nusssorten: Haselnuss, Walnuss, Macadamianuss und Maronen. Um offiziell, also botanisch, eine Nuss zu sein, müssen alle drei Schichten der Fruchtwand verholzen und gemeinsam einen Samen umschließen. Die botanische Definition trifft zum Beispiel nicht auf die Erdnuss, Pistazien oder Cashews zu. Dennoch werden diese Früchte von vielen Menschen als solche angesehen, teilweise auch, weil der Begriff im Namen steckt. Die typischen Ballaststoffe finden sich aber in allen Sorten.

Cashews gehören jedoch zu den Steinfrüchten. Verzehrt wird also nichts anderes als der Cashewkern des Cashewapfels. Cashews zeichnen sich dadurch aus, das sie überdurchschnittlich viele sättigende Kohlenhydrate beinhalten. Auch Eisen, Magnesium und Betacarotin sind in Cashewkernen enthalten. Außerdem beinhalten Cashewkerne viele B-Vitamine. Die sind gut für das Gehirn und die Nerven.

Auch die Erdnuss ist in Wahrheit keine Nuss. Rein botanisch gesehen handelt es sich um eine Hülsenfrucht. Auch in ihr sind viele B-Vitamine enthalten. Der Erdnuss wird nachgesagt, dass sie für einen guten Schlaf sorgt. Da sie Linolsäure enthält, ist die Erdnuss zudem gesund für das Herz. Weil sie eine Hülsenfrucht ist, enthält die Erdnuss zudem weniger Fett, aber mehr Folsäure und Eiweiß als echte Nusssorten. Rein botanisch gesehen, gehören Erdnüsse übrigens zur selben Unterart von Hülsenfrüchten wie Erbsen und Bohnen. Zu den größten Produzenten von Erdnüssen gehört China. Dort werden jährlich mehr als 17 Millionen Tonnen Erdnüsse geerntet.

10 Bilder Nüsse: Diese Sorten sind die gesündesten

Auch Pistazien gehören nicht zu den Nusssorten. Gesund sind Pistazien aber dennoch. Sie enthalten viele Proteine, die gesund für die Muskeln sind. Auch die Nährstoffe Phosphor, Calcium und Kalium sind in Pistazien enthalten. Sie sind gut für die Zähne und die Knochen. Aber auch viele Ballaststoffe und B-Vitamine sind in Pistazien enthalten. Wegen der Ballaststoffe sind sie daher gut für die Verdauung. Rein botanisch betrachtet, ist die Pistazie wie der Cashewkern eine Steinfrucht.

Ebenfalls zu den Steinfrüchten gehören Mandeln. Sie haben einen hohen Gehalt an Vitamin E, und auch Magnesium und Calcium gehören zu den Nährstoffen der Mandeln. Mandeln haben einen positiven Effekt bei der Vorbeugung von Herzerkrankungen. Besonders gesund sollen sie für Schwangere und Stillende sein.

Einen speziellen Fall stellen die Paranüsse dar. Paranüsse gehören weder zu den Nusssorten noch zu den Steinfrüchten. Vielmehr sind Paranüsse Kapselfrüchte. Essbar ist der Samen. Doch sollte man hier Vorsicht walten lassen. Falsch gelagert, kann der Samen der Paranüsse giftig sein.

Auch wenn es der Name vielleicht vermuten lässt, gehört auch die Kokosnuss nicht zu den Nusssorten. Die Kokosnuss ist nämlich eine Steinfrucht.

Zu den echten Sorten gehört hingegen die Haselnuss. Sie kommt auch in Deutschland recht häufig vor und wird hier angebaut. Im Handel finden sich aber häufig auch Importe aus Frankreich oder anderen Ländern. Die deutschen Haselnüsse nennt man Zellernüsse. Sie haben eine rundliche Form. Die aus dem Mittelmeerraum importierten Haselnüsse heißen auch Lambertsnüsse. Diese Haselnüsse sind wohlschmeckender und süßer. Die Haselnuss an sich ist ein guter Lieferant von Vitamin E, Vitamin A und Vitamin B. Das Vitamin E ist gut für die Sauerstoffzufuhr im Gehirn. In Deutschland hat die Haselnuss zudem den Ruf, eine gute Nervennahrung zu sein. Häufig findet man sie daher als Zutat im sogenannten Studentenfutter. Gemahlen kann sie aber auch als Zutat in der Küche verwendet werden, wenn man zum Beispiel einen Kuchen backen möchte.

Die in Deutschland vielleicht bekannteste Nuss ist die Walnuss. Sie gibt es meist ab Anfang Oktober aus deutschem Anbau. Etwas später kommen die Walnüsse aus Frankreich auf den Markt. Walnüsse sind anfangs innen feucht. Deshalb zieht man vor dem Verzehr die Haut der Walnuss ab. Das ist zwar etwas mühsam und ein wenig klebrig, lohnt sich aber hinterher beim Geschmack. Der ist dann weniger bitter. Walnüsse sind eine gesunde Ernährung für alle, die Probleme mit dem Herzen haben, denn Walnüsse sorgen für gute Blutwerte. Die 75 Prozent ungesättigten Fettsäuren wirken sich positiv auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Enthalten sind außerdem Zink und Vitamin B.

Maronen, auch Esskastanien genannt, sind ebenfalls echte Nüsse und gerade in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Maronen gelten als gute Nervennahrung. Sie sind sehr fettarm und wegen ihres hohen Stärkegehalts sehr sättigend.

Zwar nicht in Deutschland heimisch, sondern eher exotisch, aber dennoch eine echte Nuss ist die Macadamianuss. Sie nennt man auch die Königin der Nüsse. Das liegt daran, dass der Anbau, die Ernte und die Verarbeitung sehr aufwendig sind, was zu einem hohen Preis führt. Sie hat den höchsten Fettgehalt aller Nusssorten und ein süßliches Aroma. Weil die Macadamianuss aber einen sehr hohen Anteil ungesättigte Fettsäuren hat, gehört sie zu den gesündesten Nusssorten.

Welche Nüsse zählen zu den gesündesten?

Die mit Sicherheit gesündeste Nuss ist die Walnuss. Sie enthält die meisten ungesättigten Fettsäuren und ist damit gut bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die vielen B-Vitamine und der hohe Gehalt an Vitamin C macht die Walnuss zu einer wertvollen Nusssorte. Für eine gute Ernährung ist die Walnuss damit fast unverzichtbar - auch für gesunde Menschen. Walnüssen wird auch nachgesagt, dass sie vor Diabetes Typ 2 schützen.

Zu den gesündesten Nüssen gehört auch die Haselnuss. Viel Vitamin A und Vitamin B machen sie zu einem Bestandteil guter Ernährung. Die gesunde Nusssorte wirkt sich positiv auf Magen, Darm und Knochenmark aus.

Eine ebenfalls gesunde Nusssorte, die bei der Ernährung nicht fehlen sollte, ist die Erdnuss, auch wenn sie eigentlich eine Hülsenfrucht ist. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind gesund für das Herz-Kreislauf-System. Gesund macht die Erdnuss auch der hohe Gehalt an Vitamin B und Vitamin E. Hoch ist auch der Gehalt an Eiweiß. Ihr wird nachgesagt, dass sie den Cholesterinspiegel und das Herzinfarktrisiko senkt. Damit ist sie für gesunde Menschen ein gutes Mittel zur Prävention.

Auch die Macadamianuss hat viele ungesättigte Fettsäuren und damit die klassische Eigenschaft der gesunden Nusssorten. Außerdem ist sie die Nusssorte mit den meisten Ballaststoffen. Und die sollten bei der Ernährung nicht fehlen.

Wer bei der Ernährung auf besonders viel Eiweiß achtet, der sollte zur Pistazie greifen, auch wenn sie eigentlich keine echte Nuss ist. Gesunde Inhaltsstoffe sind zudem Betacarotin, Vitamine A und Calcium.

Ein hoher Gehalt an Vitamin E findet sich in Mandeln. Sie enthalten aber auch Calcium und Magnesium und sind daher ein gesunder Tipp für eine gute Ernährung.

Welche Nährstoffe und Vitamine sind in Nüssen enthalten?

Generell können Nüsse als gesund und gut für die Ernährung bezeichnet werden. Sie haben zwar viel Fett und sind nicht gerade kalorienarm, aber dafür ein wichtiger Lieferant für viele Vitamine, vor allem Vitamin E, Vitamin B und Vitamin A. Meist weisen Nüsse einen Fettgehalt zwischen 35 und 70 Prozent auf. So liefert eine halbe Tüte Haselnüsse (100 g) etwa genau so viel Fett wie sechs Esslöffel Butter (85 g). Mit 630 kcal entspricht dies dem empfohlenen Energiegehalt einer Hauptmahlzeit. Das Fett in echten Nüssen setzt sich allerdings - im Gegensatz zu dem der Butter - aus einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren zusammen. Außerdem haben sie Ballaststoffe, die sich gut auf die Verdauung auswirken, und die ungesättigten Fettsäuren beugen der Arterienverkalkung vor. Sie sind also eine gesunde Leckerei.

Wissenschaftler der Deutschen Gesellschaft für Ernährung haben herausgefunden, dass Nusssorten und Mandeln das Risiko einer koronaren Herzerkrankung senken. Vor allem die Vitamine und Ballaststoffe werden dafür verantwortlich gemacht, aber auch die ungesättigten Fettsäuren spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. "Im Sinne einer vorbeugenden Ernährung empfiehlt die DGE täglich eine Handvoll, etwa 25 g, davon zu essen. In dieser Menge, und idealerweise ungesalzen, sind sowohl Nüsse als auch Mandeln wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung", fasst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung den 13. Ernährungsbericht zusammen. Nusssorten seien "eine gute Quelle für pflanzliches Protein, B-Vitamine, Vitamin E, Magnesium, Calcium und Eisen", so die Experten. Zwar gehören viele Nusssorten rein botanisch betrachtet zu den Obstsorten und sind damit Früchte, doch ihre Inhaltsstoffe unterscheiden sie von anderen Obstsorten. Übrigens: Geröstet schmecken viele Nusssorten zwar noch besser, aber viele Nährstoffe wie Vitamine gehen dabei verloren. Unbedingt abzuraten ist auch von verschimmelten Exemplaren. Sie können erbgutschädigend sein.

Machen Nüsse dick?

Man könnte schnell auf die Idee kommen, dass Nüsse dick machen. Immerhin enthalten sie reichlich Fett und haben viele Kalorien. Dick machen sie aber trotzdem nicht. Besonders gut ist es, wenn man sie nicht zusätzlich, sondern als Austausch zu anderen fetthaltigen Nahrungsmitteln isst. Statt den abendlichen Chips sollte man lieber zu einer der leckeren Nusssorten greifen. So führt man dem Körper auch noch Vitamine, zum Beispiel Vitamin E, Eiweiß und Ballaststoffe zu. Sie haben eine sättigende Eigenschaft.

Ein Grund dafür, dass die vielen Nusssorten trotz ihres Fettgehalts nicht dick machen, liegt wohl darin, dass sie, egal wie gut man kaut, in kleinen Stücken in den Magen gelangen. Das macht es dem Körper schwerer, die Kalorien zu lösen und aufzunehmen. Stattdessen werden sie ausgeschieden. In einer Studie mit übergewichtigen Menschen hat man sogar gezeigt, dass diejenigen, die Nuss-Esser sind, besser abnehmen als diejenigen, die keine essen.

Dick können die Leckereien aber trotzdem machen. Nämlich dann, wenn man sie falsch zu sich nimmt. Wer Nusssorten röstet, der zerstört damit wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine, Eiweiß, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren. Im Supermarkt gibt es oft gesalzene Erdnüsse. Auch sie sind ungesund. Das Salz sorgt nämlich für Bluthochdruck. Gleiches gilt für gewürzte Nussmischungen. Auch darin ist oft viel Salz vorhanden. Ganz abzuraten ist von Erdnussflips. Dort täuscht der Name, denn der Hauptbestandteil ist Maismehl. Pro 100 Gramm haben Erdnussflips bis zu 530 Kalorien.

Wer also in den Genuss kommen möchte, ohne dick zu werden, der isst sie am besten roh, egal um welche Sorte es sich handelt. Denn dann kann man sicher sein, die guten Nährstoffe wie Vitamine, vor allem Vitamin E, ungesättigte Fettsäuren und Eiweiß zu sich zu nehmen. Und wer sie in einem Hofladen kauft, der tut auch noch etwas für die regionale Landwirtschaft. In Deutschland verkaufen viele Bauern vor allem Walnüsse.

Woran erkennt man frische Nüsse?

Wie bei allen Lebensmitteln, schmecken auch bei Nüssen die diversen Sorten frisch am besten. Bei Walnüssen zum Beispiel erkennt man die Frische daran, dass der Kern nach dem Knacken feucht ist und man die Haut abziehen muss, weil sie bitter schmeckt. Bei älteren Walnüssen ist der Kern trocken und eher gelblich statt weißlich. Schon beim Kauf kann man den Check machen. Schüttelt man zum Beispiel eine Haselnuss und hört es klappern, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es sich um ein altes Exemplar handelt. Auch die Schale sollte man sich anschauen. Sieht sie speckig aus und hat Risse, dann lieber die Finger davon lassen. Bei einigen Nusssorten kann die Schale kleine schwarze Flecken haben. Das ist völlig natürlich und unbedenklich. Sind die Flecken aber bläulich, ist das ein Zeichen für Schimmel. Auch ein ranziger Geruch ist ein schlechtes Zeichen. Bei Erdnüssen erkennt man die Frische gut am Kern. Ist er glatt, ist sie frisch. Ist die Oberfläche runzelig, handelt es sich um eine alte Erdnuss.

Die Frische spielt auch eine Rolle für Inhaltsstoffe wie das Vitamin E und die Ballaststoffe. Je frischer die Nuss ist, desto besser sind diese Stoffe. Gerade die Ballaststoffe sind aber wichtig für die Verdauung, denn Ballaststoffe haben eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel. Erwachsene sollten daher täglich 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Auch das Vitamin E ist wichtig. Vitamin E besitzt die Eigenschaft, der Verkalkung von Arterien vorzubeugen. Außerdem ist Vitamin E gut für das Gedächtnis.

Wie lagert man Nüsse richtig?

Die holzige Schale ist der natürliche Schutz aller Nusssorten. Wenn man sie so komplett aufbewahren möchte, dann empfiehlt es sich, einen Ort auszuwählen, der kühl, dunkel und trocken ist. Optimal sind Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad. Dazu bieten sich zum Beispiel eine kühle Speisekammer oder ein kühler Keller an. Unter diesen Bedingungen ist die Aufbewahrung ohne Probleme über mehrere Monate möglich. Die guten Inhaltsstoffe wie Vitamin E und die Ballaststoffe gehen dadurch nicht verloren.

Möchte man Nusssorten ohne Schale aufbewahren, ist das schon schwieriger. Sie sind nämlich empfindlicher. In dieser Variante sollten sie am besten in einer luftdichten Verpackung in den Kühlschrank. Hebt man sie dort länger auf, sollte man sie vor dem Verzehr auf ihre Konsistenz, Geruch und Aussehen prüfen. Haben sie sich verfärbt oder gar Schimmel angesetzt, sind sie ungenießbar. Wer sie dennoch isst, muss mit Magen-Darm-Beschwerden rechnen.

Generell lässt sich festhalten, dass wie bei allen Nahrungsmitteln hochwertige Produkte länger haltbar sind, da sie eine bessere Qualität haben. Je höher der Fettgehalt ist, desto kürzer lassen sie sich aufbewahren, da das Fett verdirbt.