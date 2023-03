Katholische Kirche in Deutschland debattiert über Reformen Drei Tage der Wahrheit

Was immer die nächsten Tage in Frankfurt der katholischen Kirche in Deutschland noch bescheren werden, eins ist jetzt schon so sicher wie besagtes Amen der Kirche: nämlich die Proteste des Kirchenvolks, die auch die fünfte und letzte Synodalversammlung mit ihren 230 Delegierten ab Donnerstag begleiten. So haben sich vor dem Kongresshaus „Kap Europa“ bereits die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Initiative Maria 2.0 sowie die Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ angesagt. Um vor allem den Bischöfen jene Reformen noch einmal schmackhaft zu machen, die beim sogenannten Synodalen Weg diskutiert werden. Wie das Weiheamt für Frauen, die Hierarchie in der Kirche, wie das zölibatäre Leben der Priester, die Sexualmoral.