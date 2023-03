Refik Anadol im Kunstpalast Eine Datenskulptur aus zwei Millionen Bildern zum Versinken

Refik Anadol ist ein in Los Angeles lebender gebürtiger Türke, studierter Fotograf und Designer, ein Datenkünstler, der gerade die Kunstwelt anstößt, vielleicht durcheinanderbringt, auf jeden Fall spaltet und dabei extrem erfolgreich ist. Nach Ausstellungen in Davos (Weltwirtschaftsforum), Los Angeles (Grammy-Verleihung) und New York (Museum Of Modern Art) ist zwar nicht der Künstler, aber sein Werk in den ehrwürdigen Kunstpalast eingedrungen, den der Generaldirektor gegenüber Zeitgeist-Projekten niemals verschließt. Im Gegenteil bietet Felix Krämer sein Haus an, in diesem Fall den ersten Stock des baustellenverhüllten Ungers-Baus, auch zu diskussionswürdigen Kunstbeiträgen. Und freut sich, nach legendären Orten die vierte Station zu sein.