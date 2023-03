Wer wird neuer 007? Dieser Hollywood-Star schließt Rolle als James Bond aus

Der britische Schauspieler Idris Elba hat eine Nachfolge von Daniel Craig als James Bond ausgeschlossen. Elba äußerte sich am 14. Februar in Dubai über seine Serie „Luther“, in der er den problembehafteten Ermittler John Luther spielt. Der 50-Jährige ging auf andauernde Spekulationen ein, er könnte der neue James Bond werden. „Wissen Sie, viele Leute reden über einen anderen Charakter, der mit J anfängt und mit B aufhört, aber ich werde nicht dieser Typ sein. Ich werde John Luther sein. Das ist, wer ich bin.“