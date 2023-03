Studierende auf der Lit.Cologne Auf den Spuren von Irmgard Keun

Angelehnt waren die rund 15 Schriftstücke der jungen Autoren an den Roman von Irmgard Keun mit dem Titel „Gilgi – eine von uns“, erschienen im Jahr 1931. Darin erstrebt die Protagonistin Gilgi, eine Frau in den Mittzwanzigern, ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in der Rheinmetropole Köln an – getragen von der Hoffnung des eigenen Erfolgs. Als Angestellte erkämpft sie sich ihren Weg und durchschreitet dabei Höhen und Tiefen ihres Lebensplans. Um am Ende doch festzustellen, dass sich nicht alles planen lässt. Passagen aus dem Roman wurden in die Veranstaltung integriert.