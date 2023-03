Literaturtage in Köln Politik und Moral auf der lit.Cologne

Für Flaßpöhler sind die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg zwar moralisch aufgeladene Themen, die aber gleichzeitig von großem Unwissen geprägt sind. Mangelndes Wissen, so lautete ihre These, habe indes die Leute noch nie davon abgehalten, sich mit ihrem rigorosen Urteil einzumischen. Hierzu gab es den ersten Merksatz von Precht: „Wer die Welt moralisch betrachtet, teilt sie in zwei Hälften ein: was er achtet und was er ächtet.“ Der Philosoph beklagte im gesellschaftlichen Diskurs eine „gesinnungsethische Überanstrengung“. Vor allem in der Gender-Debatte um die von einer Minderheit erzwungene Veränderung der Sprache laute das Dogma: „Alles muss sofort geschehen.“