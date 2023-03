Serie „Liaison“ Undercover durch Europa

Damaskus, London, Paris, Brüssel – in der bewährten Manier eines internationalen Polit-Thrillers springt „Liaison“ zwischen den Städten und Landesgrenzen hin und her. Das wirkt anfangs etwas unübersichtlich, aber dann werden nach und nach die verschiedenen Handlungsorte in den gemeinsamen Erzählfluss eingebunden.