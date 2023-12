Katholische Kirche Die Segnung homosexueller Paare ist schlecht getarnte Diskriminierung

Die Gnade des kirchlichen Segens, schon lange sogar für Tiere und Autos bereitwillig gespendet, kommt jetzt auch den Randfiguren katholischer Morallehre zugute. Diese böse Zuspitzung trifft den Kern der Botschaft aus Rom. Paare in „regelwidrigen Situationen“ und Paare desselben Geschlechts dürfen sich unter den Schutz Gottes stellen lassen. So hat es der Vatikan kundgetan. Das klingt wie eine Revolution, könnte der erste Schritt zur kirchlichen Anerkennung der Ehe für alle sein, ist aber nichts anderes als eine Fortsetzung geübter Diskriminierung. Zwar erkennt Papst Franziskus damit an, was seinen Kölner Kardinal Woelki noch jüngst zur Abmahnung eines missbilligen Pfarrers veranlasste – doch der jetzt erlaubte Segen homosexueller Partnerschaften bleibt hinter der Botschaft Jesu zurück: Vor Gott sind alle Menschen gleich.