Auf der Lit.Cologne Lebenslektionen mit Ian McEwan

In dem Werk erfährt der Protagonist Roland im Jugendalter Misshandlungen durch seine Klavierlehrerin – in einem Alter, in dem er zwischen Furcht, Erektion und sexuellen Übergriffen noch nicht unterscheiden kann. Einige Jahre später ist er allein, von seiner Frau Alissa mit einem vier Monate alten Sohn sitzengelassen. Der Alkohol betäubt Kummer und Schmerz; dennoch möchte er weitermachen. Am Ende wird Alissa eine berühmte Schriftstellerin, mit Tolstoi verglichen, aber sie ist einsam. Der im Angestelltenverhältnis verbleibende Roland ist hingegen von seiner Familie mit Enkelkindern umgeben. Es scheint sich bei ihm eine Art Zufriedenheitsstatus eingestellt zu haben. Welche der beiden Personen ist nun die erfolgreichere? Welche Lektionen können wir aus dem anscheinend unbedeutsamen, uninteressanten Leben von Roland mitnehmen?