Debatte über Vatikan-Position zu homosexuellen Paaren Segen bleibt Segen

Die Erklärung sei „ein wertvoller Schritt nach vorn, mit dem die pastorale Wirklichkeit, Segen zusprechen zu können, berücksichtigt wird“, sagt der Mönchengladbacher Pfarrer Christoph Simonsen. Doch findet er es bedenklich, „wenn es jetzt Segnungen verschiedener Abstufungen gibt. Segen ist Segen. Ich kann nicht erkennen, dass der liebe Gott Segen in verschiedenen Graden ausspricht.“ Ebenso unverständlich ist für Simonsen die Aussage des Vatikans, dass selbst gesegnete Paare in irregulären Verbindungen lebten. Eine queere Lebensgemeinschaft bleibe somit sündig. „In dieser Sünde soll jetzt wenigstens eine gute Absicht stecken.“ Für ihn sei das „ein Widerspruch in sich.“ Der Mönchengladbacher Seelsorger kennt „sehr viele, wohlmeinende Katholiken, die wegen dieser Diskriminierung und diesen Verletzungen aus der Kirche ausgetreten sind – um sich selber treu bleiben zu können“. Solche Entscheidungen, die aus einem Akt der Selbstachtung heraus geschähen, könne er nachvollziehen.