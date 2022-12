Konzert mit neuer Musik Nachwirkende Klänge im Kopf

Madernas „Serenade“ von 1954 knüpfte dagegen schon vom Titel eher an Traditionen an. Sein Klangbild war von südeuropäischer Klarheit geprägt. Nichts war vernebelt, alles lag offen zutage. Die jüngste Komponistin des Programms war die Italienerin Laura Marconi. In ihrer deutlich strukturierten Komposition „Ethos 19“ diente mal ein pochender Rhythmus auf einem Ton als Fundament, mal dichter gewebte, bisweilen neo-tonale Harmonien. Die Komponistin selbst rezitierte dazu emphatisch einen Text. Dass es hier um den Covid-Lockdown 2020 in Italien ging, konnten leider nur die des Italienischen Mächtigen nachvollziehen.