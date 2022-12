Autorin stellte neuen Roman in Düsseldorf vor Ulla Hahns phantastisches Wimmelbild

Gute Literatur hat in Düsseldorf eine neue Adresse an der Kirchfeldstraße 60. Die Sparkassen Kulturstiftung Rheinland legt dort die neue Reihe „Im Gespräch“ auf. Zur Premiere am Dienstagabend war die Lyrikerin Ulla Hahn zu Gast im ausverkauften Casino des Neubaus. Gut gelaunt plauderte die im Sauerland geborene und in Monheim aufgewachsene Schriftstellerin über ihr neues Buch „Tage in Vitopia“, in dem sie ihrer Fabulierkunst freien Lauf lässt.