Ulrike Groos legt ihren Kuratoren-Job nieder Neues Debakel an der Kunstakademie

1773 wurde die private Zeichenschule des Lambert Krahe in eine kurfürstliche „Anstalt“ umgewandelt. Am 27. Februar 1773 richteten Krahe und Hofbildhauer Josef Bäumgen ein Bittgesuch an den Kurfürsten Carl Theodor. Das ist der früheste Beleg für die angestrebte Düsseldorfer Akademie. Sie war zu diesem Zeitpunkt zwar „gnädigst aufgerichtet“, also installiert, aber noch nicht offiziell konstituiert. Die positive Antwort kam am 3. März 1773 per Erlass an den Jülich und Bergischen Geheimen Rat. Dieses 250-jährige Bestehen will die heutige Einrichtung des Landes NRW im nächsten Jahr gefeiert. Nur fragt sich, wie, wann und von wem.