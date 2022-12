Nachruf auf Christine McVie Die sanfte Stimme von Fleetwood Mac

Es gibt einige Bands die sich nach Umbesetzungen und Stilwechseln so stark erneuern, dass das Frühwerk und spätere Produktionen kaum mehr als der Name eint. Genesis mit und ohne Peter Gabriel sind ein Beispiel, und bei Fleetwood Mac markieren der Ausstieg von Peter Green und der Umzug in die USA den Wechsel. In Kalifornien stießen Stevie Nicks und Lindsay Buckingham dazu, und in dieser Besetzung produzierten sie unter anderem „Rumours“, eines der meistverkauften Alben in der Geschichte des Rock. Christine McVie schrieb den ersten großen Hit dieser neuen Phase:„Over My Head“.