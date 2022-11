Kultur in Rheinberg Adventswochenende mit viel Musik

Boogie in Alpsray In der Reihe Boogie@to hoop treten am Sonntag, 4. Dezember, ab 19 Uhr, Christian Noll an der Bluesharp und Christian Christl am Flügel sowie als Gäste Gitarrist Michael Merwyk und Drummer Bernhard Weichinger. Das Quartett spielt Boogie und Blues. Das Konzert fiondet im To Hoop im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102. Karten gibt es ab 17,50 Euro unter anderem über Eventim, aber auch an der Abendkasse.