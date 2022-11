Ausverkaufdtes Konzert in der Burg Brüggen Harfinistin aus Brüggen bezaubert mit Weihnachtsweisen

Zudem moderierte Šiaulyte die Stücke auf sympathische Weise an, wodurch man auch etwas über weihnachtliche Traditionen erfuhr. Wer wusste wohl vorher, dass in Polen an Weihnachten den ganzen Tag gefastet wird? Am Abend gibt es dann zwölf vegetarische Speisen, analog zu den zwölf Aposteln. Ein 13. Teller für einen überraschenden Gast gehört auch noch dazu.