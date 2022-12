Benefizkonzert in Düsseldorf Singen für den guten Zweck - Anke Engelke tritt in der Tonhalle auf

Seit fast 60 Jahren setzt sich das Hilfswerk weltweit für eine bessere Gesundheitsversorgung der Menschen ein und unterstützt jedes Jahr Gesundheitsstationen in mehr als 70 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. In Tönisvorst werden Medikamente und medizinisches Equipment gelagert, die weltweit verteilt werden. Vorstandsmitglied Christoph Bonsmann sieht es als „große Ehre und Auszeichnung“, dass das Projekt unter anderem in Form des Benefizkonzertes unterstützt wird.