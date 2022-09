Höchste Auszeichnung der Hansestadt : Panikrocker Udo Lindenberg ist nun Hamburger Ehrenbürger

Hamburg „Sonderzug nach Pankow“, „Andrea Doria“ und „Cello“: Mit seinen Songs hat Udo Lindenberg die deutschen Charts erobert. Jetzt ist der „Panikpräsident“ auch Ehrenbürger seiner Wahlheimat Hamburg.

Viele Fans wollten, dass er einmal Bundespräsident wird. Seit Mittwoch ist Panikrocker Udo Lindenberg (76) immerhin Hamburger Ehrenbürger - und das ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Hamburg zu vergeben hat. Der gebürtige Westfale aus Gronau, der seit Ende der 1960er-Jahre in Hamburg lebt, reiht sich damit ein in eine illustre Schar von Persönlichkeiten. Neben Politikern wie Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015) und Schriftstellern wie Siegfried Lenz (1926-2014) gehören der kürzlich gestorbene Fußballer Uwe Seeler, Hamburgs Ballettintendant John Neumeier, Kinderbuchautorin Kirsten Boie („Wir Kinder aus dem Möwenweg“) und Unternehmer Michael Otto zu den Hamburger Ehrenbürgern.

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau (Nordrhein-Westfalen) geboren. Seit Ende der 1960er-Jahre lebt er in Hamburg, seit den 1990er-Jahren in einer Suite im Hotel „Atlantic“. Seine Biografie und sein Werk sind eng mit Hamburg und Norddeutschland verbunden. „Mit markanter Sprache und zeitbezogenen Texten hat Udo Lindenberg der deutschsprachigen Rockmusik zum Durchbruch verholfen und sie über Jahrzehnte erfolgreich gemacht“, hatte der Senat im vergangenen Jahr mitgeteilt. Sein Bemühen um die innerdeutsche Verständigung gehöre zur Geschichte der Wiedervereinigung.