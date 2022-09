Hip-Hop-Trio trennt sich : Aber diese Songs von Fettes Brot bleiben unvergessen - nicht nur „Ja, Nein, ich mein Jein“

Sie sind Fettes Brot: Björn Warns (l.) alias „Björn Beton“, Martin Vandreier alias „Doktor Renz“ und Boris Lauterbach alias „König Boris“. Foto: dpa/Markus Scholz

Düsseldorf Achtung, Ohrwurmalarm. Nachdem die Hip-Hop-Band Fettes Brot am Mittwoch ihre Trennung bekanntgegeben hat, haben wir uns auf die Suche nach DEN Ohrwürmern der Pinneberger gemacht. Und was sollen wir sagen: Hier sind sie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Nachricht schlug in Fankreisen ein wie ein Komet: Das Hip-Hop-Trio Fettes Brot trennt sich nach 30 gemeinsamen Jahren. Doktor Renz, König Boris und Schiffmeister gehen getrennte Wege – nach einer Tour 2023 löst sich die Band Ende kommendes Jahres auf. „Bevor wir also bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit 'fast 50' lieber unser eigenes Grab“, schrieb die Band am Mittwoch mit einem Augenzwinkern auf ihrer Website. Und ließen es sich nicht nehmen, einen Song zum Ende der Brote zu veröffentlichten – mit dem passenden Titel „Brot weint nicht“.

30 Jahre Brote bedeuten auch zahlreiche Songs, die sich in das kollektive Musik-Gedächtnis gebrannt haben. Auch in 30 Jahren sollte man diese Songs der Band, die gar nicht aus Hamburg, sondern aus Pinneberg kommt, noch in den Ohren haben. Klappt das? Ja, Nein, äjm ich mein Jein.

Jein: Es war 1996 als die Freundin der Brote sich in der Südsee bräunte und das Tio mit dem Hit „Jein“ die höchste Chartsplatzierung bis dahin erreichte (23 Wochen in den Charts, Höchstplatzierung: 10. Platz)

Zeilen wie „Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute Treffen seute Bräute und lauter nette Leute. Warum dauernd trauern? Wow, schaut euch diese Frau an. Schande, dazu bist du imstande?“

Die Passage in der es ins Eingemachte geht sollten wir auch nicht unter den Tisch kehren: „Ich habe einen Freund (ein guter?) Sozusagen mein bester. Und ich habe ein Problem, ich steh' auf seine Freundin. Nicht auf seine Schwester? Würd' ich auf die Schwester stehen Hätt' ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er, sie und ich uns sehen“ Sie sorgen direkt für die Melodie im Kopf. Und natürlich den Refrain nicht zu vergessen: „Soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein. Ja, Nein, ich mein Jein“.

Lass die Finger von Emanuela: 2005 nahm Fettes Brot am von Stefan Raab initiierten Bundesvison Song Contest teil und wartete gleich mit einem neuen Song auf: „Emanuela“. Ein bisschen Rap, ein bisschen Pop-Musik und die Zeilen, die damals fröhlich stimmten und auf Platz drei in den Charts landete.

„Was weißt denn du von Liebe?

Von Liebe weißt du nichts!

Dich ham deine Gefühle mal wieder ausgetrickst.

Du hältst dich für gefährlich,

doch siehst nicht die Gefahr.

Das hier ist die Geschichte von Emanuela.

Lass die Finger von Emanuela!

Lass die Finger von Emanuela!

Alle Mädels, alle Jungs sagen No!,

Deines Lebens wirst du nicht mehr froh.“

Schwule Mädchen: Inhaltlich das vielleicht aussagekräftigste Lied des Trios. Schließlich wurde mit dem Lied ein Denkanstoß gegeben, wie inflationär das Wort schwul verwendet wird. Es sei „eine Reaktion auf eine Bewegung im Hip-Hop, die nicht reflektiert. Eine Kritik an Künstlern, die ihre Lyrics nicht reflektieren. Der Umgang mit dem Wort ‚schwul‘ ist dafür ein Beispiel“, sagte die Band.

„Schwule Mädchen, Sondereinheit

Schwule Mädchen, Kampfeinsatz

Schwule Mädchen, an jeder Ecke

Schwule Mädchen, in deiner Stadt

Schwule Mädchen

Wir sind schwule Mädchen

Wenn drei schwule Mädchen

Durch Hamburg gehen

Dann bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen

Sie sehen uns an

Warten was passiert

Bis sie wissen es ist Zeit, dass wir zusammen durchdrehen

Auf entlegenen Wegen

In veregneten Städten

Nach vernebelten Feten

In zertretenen Beeten

An beschädigten Theken

Auf ungezählten Planeten

Im täglichen Leben

Könnt ihr schwulen Mädchen begegnen“

Bettina, pack deine Brüste ein: 2008 gab es den nächsten Knaller auf die Ohren. Mit einer erneuten Mischung aus Funk und Hip-Hop landeten die Brote mit „Bettina, zieh dir bitte etwas an“ auch auf Rang 3 in den Charts.

„Ich kann nicht laufen, deshalb taumel

Ich, taumel ich

Ich will doch springen, aber

Ich trau mich nicht, trau mich nicht

Du bist viel stärker, bitte

Hau mich nicht, hau mich nicht

Lass mich hier bloß nicht hängen, sonst

Baumel ich, baumel ich

Bettina

Pack deine Brüste ein

Bettina, zieh dir bitte etwas an

Bettina

Pack deine Brüste ein

Bettina, zieh dir bitte etwas an“

Nordish by Nature: Sucht man Hymnen, die den Norden beschreiben, ist „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ von Hans Albers weit vorne, oder auch „Hamburg meine Perle“. Oder „Nordish by Nature“, mit dem die Brote das erste Mal im Jahr 1995 auf Platz 13 der Charts stürmten.

„Sach mal, weißt Du überhaupt, was das Leben hier so bringt,

Was das regulär bedeutet, wenn Dein Schicksal Dich linkt?

Und Du morgens Deine Stullen auf'm Küchentisch vergisst,

Aber Du die ganze Schose erst bei Blohm und Voss vermisst.

Dat is nich so leicht, Wie Du meinst, mien Jung!

Dat is 'ne Schietbuckelei und die macht den Rücken krumm.

Hart genug sagt man sich und gibt sich selten auf die Schnauze,

Und wenn wir uns mal haun, dann 'n Holsten in die Plauze.

Mao Tse Tung war bei uns nie so'n Thema.

Mudder secht: „Politiker, die kommen und die gehen ma'.

Wichtiger, mien Jung, merk' das Dir ohne Flachs:

Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs!"

Nordisch, uh uh uhhh, Nordisch by nature

Nordisch, uh uh uhhh, Nordisch by nature

Nordisch, uh uh uhhh, Nordisch by nature

Nordisch, uh uh uhhh, Nordisch by nature“

(mja)