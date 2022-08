Feuerwehr Hilden : Hildener meistert Hamburger Feuerwehr-Wettkampf

Hilden Er spürt den Wettkampf auch Tage später noch in seinen Knochen: „Ich habe ordentlich Muskelkater: in den Beinen, in den Händen“, sagt Kai Henning. Grund für den Zustand des Feuerwehrmannes aus Hilden ist ein außergewöhnlicher Wettbewerb, an dem er in Hamburg teilgenommen hat: die Firefighter Games, einer Art Zehnkampf für Feuerwehrleute. Dort trat er gegen 140 Teilnehmer an, die nicht nur aus Deutschland, sondern beispielsweise auch aus Finnland, Österreich und Tansania kamen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Wettkampf ist angelehnt an den Tätigkeiten, die uns auch im Einsatz begegnen“, sagt Kai Henning, der in Hamburg die Startnummer 112 trug. Der Hildener gehört zur Freiwilligen Feuerwehr, arbeitet hauptberuflich als kaufmännischer Angestellter in einem großen Autohaus. Auf der Agenda in Hamburg standen das Tragen eines knapp 20 Kilogramm schweren Schlauchpakets, das Ziehen einer 90 Kilogramm schweren Puppe, der Hammerschlag (50 Kilogramm Gewicht mit einem vier Kilo schweren Hammer 1,5 Meter auf einer Vorrichtung am Boden bewegen) und zweimal zwei B-Schläuche 25 Meter ziehen. Am Ende ging es dann noch unter Atemschutz sechs Etagen hoch.

„Die Herausforderung für mich bestand darin, das Tempo zu halten“, sagt Kai Henning. Denn die Disziplinen musste der 44-Jährige in einem Rutsch bewältigen. Dabei hatte er viel Respekt vor der 90 Kilogramm schweren Puppe und dem Hammerschlag. Den konnte er nicht trainieren, und in Hilden stand ihm im Vorfeld nur eine 70-Kilo-Puppe zur Verfügung. „20 Kilogramm mehr merkt man schon“, sagt er. Außerdem sei der Sand in der Puppe in die Beine und Füße gerutscht, sodass die Aufgabe noch einmal schwerer wurde.

Kai Henning hat sich intensiv auf die Herausforderungen vorbereitet: „Ich bin beispielsweise sehr oft unseren Schlauchturm hoch- und runtergegangen, um mit dem Treppensteigen meine Beine zu trainieren“, sagt er. Denn viele Aufgaben müssten aus den Beinen heraus bewältigt werden.

Obwohl der Wettkampf in Hamburg nur von Einzelkämpfern bestritten wird, sind mit Kai Henning elf weitere Hildener Feuerwehrleute mit in den Norden gefahren. Sie haben ihn unterstützt und angefeuert: „Feuerwehr funktioniert nur im Team“, sagt der Hildener. Die Ausrüstung, die für den Wettkampf nötig war, hat Kai Henning von der Feuerwehr erhalten, die Stadt Hilden hat der Truppe das Citymobil zur Verfügung gestellt. „Eine tolle Unterstützung“, sagt er. Auf diese Weise ist aus dem Einzel-Wettkampf ein Gruppenevent für die Hildener Einsatzkräfte geworden.

Die Hamburger Firefighter Games waren übrigens nicht die ersten Feuerwehr-Wettkämpfe, an denen Kai Henning teilgenommen hat. Mehr oder weniger regelmäßig hat er sich bei Treppenläufen in Berlin oder Düsseldorf mit anderen Feuerwehrleuten gemessen. 2018 hat er beispielsweise mit seinem Kollegen Jan Buchmüller Rang 81 beim Berliner Stairrun erreicht: 770 Stufen in 9:19 Minuten.