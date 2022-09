Brandbrief an Intendant : Hamburger NDR-Beschäftigte monieren „Klima der Angst“

Der Schriftzug NDR steht am Eingang des NDR an der Rothenbaumchaussee in Hamburg (Symbolbild). Foto: dpa/Markus Scholz

Beschäftigte des NDR-Landesfunkhauses in Hamburg haben an den Intendanten geschrieben und eine neue Führungskultur gefordert. Zudem widersprechen sie massiv den Aussagen von Funkhausdirektorin Sabine Rossbach, berichten von Einflussnahme auf Berichterstattung im Widerspruch zu redaktionellen Entscheidungen und einem „Klima der Angst“.

„Wir können uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sabine Rossbach nicht mehr vorstellen“, schreiben sie in dem am Dienstagabend auf dem Twitteraccount von NDR Recherche veröffentlichten Brief an Intandant Joachim Knuth, der nach Darstellung der NDR-Reporter von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Intendanten gerichtet wurde.