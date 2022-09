Stimme verloren : The Weeknd bricht Konzert in Kalifornien ab

Der kanadische Sänger The Weeknd musste sein Konzert abbrechen. Foto: AP/Darryl Dyck

Los Angeles Bei seinem Song „Can't Feel My Face“ versagte The Weeknd beim Konzert in Ingelwood die Stimme. Er entschied sich, den Auftritt abzubrechen, da er nicht weitersingen konnte.

Wegen Stimmproblemen hat der kanadische Sänger The Weeknd ein ausverkauftes Konzert in Kalifornien abgebrochen. Der viermalige Grammy-Gewinner performte seinen dritten Song, „Can't Feel My Face“, als er die Show im SoFi Stadium in Inglewood abrupt beendete. Er ging von der Bühne, kehrte aber noch einmal zurück und erklärte dem Publikum, dass er seine Stimme verloren habe.

Er bat um Entschuldigung dafür, dass er die Show abbreche und versprach der Menge eine Kostenerstattung. Er werde sicherstellen, dass alle ihr Geld zurückbekämen, sagte der R&B-Sänger und Songwriter. „Ich kann euch nicht geben, was ich euch geben möchte“, fügte er hinzu.

In sozialen Medien erklärte er anschließend, er sei am Boden zerstört, dass seine Stimme beim ersten Song versagt habe. Er bitte seine Fans vielmals um Entschuldigung. „Ich verspreche, ich mache das bei euch mit einem neuen Termin wieder gut.“

Der nächste Auftritt im Rahmen seiner Tour „After Hours Til Dawn“ ist für den 22. September in Toronto geplant.

