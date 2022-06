Antisemitismus auf Weltkunstausstellung : Forderungen nach Konsequenzen aus documenta-Eklat werden lauter

Besucher stehen im Hallenbad-Ost, in dem das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi ausstellt. Ein Großbanner des Kollektivs wurde nach öffentlicher Kritik wegen antisemitischer Bildsprache entfernt. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kassel In der Antisemitismus-Debatte um die Kunstschau documenta wird Aufklärung gefordert. Doch es sind noch viele Fragen offen. Wie konnte es zu dem Eklat kommen – und wie geht es weiter?

In der Antisemitismus-Debatte um die documenta in Kassel werden die Forderungen nach Konsequenzen lauter. „Die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, muss unverzüglich zurücktreten oder vom Aufsichtsrat abberufen werden“, sagte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIF), der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zuvor hatte sich auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, für personelle Konsequenzen ausgesprochen.