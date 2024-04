Museum in München Mitarbeiter hängt heimlich eigenes Gemälde in Pinakothek auf

Vielleicht träumte er aber auch von Künstlerruhm. Geblieben ist davon nur Ärger mit der Polizei. Der Mitarbeiter der Münchner Pinakothek der Moderne hat laut Polizei heimlich eines seiner eigenen Gemälde dort aufgehängt. Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Grund: Beim Aufhängen seines Bildes habe der 51 Jahre alte Mann Löcher in die Wand gebohrt. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am 23. Februar ereignet. Zunächst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet.