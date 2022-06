Alex Wissel im NRW-Forum : Der Schalk der Kunstszene

Alex Wissel erhält den mit 15.000 Euro dotierten Landsberg-Preis. Der Meisterschüler von Rosemarie Trockel zeigt im NRW-Forum eine Ausstellung zum „Zutrinken".

Spätestens seit seiner Ausstellung bei Philara im Jahr 2020 zum „teutonischen Touristenhotspot Kyffhäuserdenkmal" geht es ihm zugleich um die Düsseldorfer Kunstszene des 19. Jahrhunderts und ihre Kaisertreue, wurde doch das Kyffhäuser-Denkmal vom Düsseldorfer Architekten Bruno Schmitz am Rand des Thüringer Waldes gebaut. Wissel sieht in derlei Taten zugleich ein Zeichen preußischer Kulturpolitik. „Die Preußen wollten das deutsche Wesen erfinden, denn bis dahin war Deutschland in zahlreiche Königtümer aufgeteilt", sagt er. "Sie brauchten etwas, was die Deutschen eint, was sie zusammenhält. Sie wollten ein nationales Narrativ schaffen, an dessen Ende Preußen steht, mehr oder weniger als Vollendung deutscher Geschichte. Und das mussten die Künstler in ihren Festen in lebendigen Bildern feiern. Das waren große Volksfeste."