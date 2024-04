„Gravity“ von Leon Keer Streetart aus Wuppertal gewinnt „Innovation Award“

Düsseldorf · Mit seinem Werk „Gravity“ schuf der niederländische Künstler Leon Keer eine der besten Streetart-Arbeiten des Jahres 2023. Und das nicht in New York oder London, sondern in Wuppertal. Hier können Sie das Kunstwerk bewundern.

08.04.2024 , 11:05 Uhr

Die nordrhein-westfälische Stadt Wuppertal gehört nicht unbedingt zu den Kunstmetropolen der Welt. Zwar besitzt das „San Francisco Deutschlands“ die berühmte Schwebebahn und zahlreiche Grünflächen, aber ein Mekka für Kunstlieber ist Wuppertal dennoch nicht. Doch das könnte sich nun ändern. Verantwortlich dafür ist der niederländische Künstler Leon Keer, der 2023 eine Hauswand im Stadtteil Elberfeld mit seinem Streetart-Kunstwerk „Gravity“ schmückte. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden View this post on Instagram A post shared by Leon Keer (@leonkeer) Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Wer das Wohnhaus am Apartmentkomplex „Kleeblatt“ (Kleeblatt 58, 42119 Wuppertal) besucht, wird mit einem faszinierenden Anblick belohnt. Riesige, bunte Murmeln prangen an der Hauswand und erschaffen den Eindruck, in einen Kaugummiautomaten der 80er-Jahre zu blicken. Leon Keer hat sich seit über 25 Jahren dem anamorphotischen Streetart-Stil verschrieben und spielt gekonnt mit Perspektiven und systematischer Verzerrung. Und das mit Erfolg, denn „Gravity“ wurde nun mit dem „Innovation Award“ der Streetart-Community „Street Art Cities“ ausgezeichnet. Die Instagram-Follower der Plattform wählten Keers Arbeit zum besten Kunstwerk in der Kategorie „Innovation“, die für einzigartige Techniken, Stile, Formate und Materialien steht. Auf dem zweiten und dritten Platz landete Streetart aus Spanien und Hongkong. „Live Your Dream“ des Schweizer Künstlers Simon Berger schaffte es auf den sechsten Platz. Über die Nominierungen des Wettbewerbs entscheidet ein Gremium aus internationalen Künstlern, Kuratoren, Fotografen und Journalisten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Banksys bekannteste Werke

(cwi)