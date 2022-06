„Die Große“ im Kunstpalast : Die Schatzkammer der Düsseldorfer Gegenwartskunst

Düsseldorf „Die Große“ feiert Jubiläum. Seit 120 Jahren ist die Werkschau und Messe im Kunstpalast ein fester Termin im Ausstellungskalender. Pünktlich zur „Nacht der Museen“ öffnet sie am 11. Juni ab 16 Uhr bis zum 17. Juli wieder ihre Pforten.

Typisch für „Die große“: Jung und alt stehen gleichberechtigt nebeneinander. So zählt die jüngste Teilnehmerin Marieangela Pfahler gerade 24 Jahre. Ihre Kollegen Walter Heuermann (88), Barbara Grosse (84) und Walter Vogel (90) zeigen, dass Kunst zu erschaffen keine Frage des Alters ist. Die Ausstellung vereint Künstlerinnen und Künstler aus den Niederlanden, Österreich, Italien und Frankreich , die alle einen Bezug zu Nordrhein-Westfalen haben. „Die Große“ ist gleichzeitig Werkschau und Kunstmesse. Wer die 66.600 Euro für Pascal Senders Arbeit nicht auf der hohen Kante liegen hat, kann auch mit einem nicht so prall gefüllten Sparschwein Kunst erstehen. Dafür wurde eigens „Das kliene Format“ kreiert. Ihm ist im Saal zwei eine Wand gewidmet, die rund 300 Werke im Kleinformat zwischen 300 bis 600 Euro anbietet.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ausstellung ist die Nachwuchsförderung durch Kooperationen mit der Kunstakademie und dem Lore-Lorentz-Berufskolleg. In diesem Jahr darf die Akademie-Klasse von Lena Newton einen Raum ganz allein bespielen. Zwei Klassen des Berufskollegs zeigen ihre 30 Arbeiten am 21. bis 26. Juli im NRW-Forum.

Der veranstaltende Verein lobt außerdem jedes Jahr zwei Preise aus. Trägerin des „Kunstpreises der Künstler Die Große 2022“ ist Norika Nienstedt. Seit 40 Jahren lebt und arbeitet sie in Düsseldorf. In ihrem Atelier in Flingern entstand auch das Plakatmotiv der Ausstellung. „Ich kann mein Glück kaum fassen, denn ich hätte nie damit gerechnet“, freut sich Nienstedt über die Auszeichnung.