Sammlung Philara in Düsseldorf Die berühmtesten Tränen der Fotokunst

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das weiß man. Aber noch mehr fühlt man es. Eine Fotografie geht unmittelbar zu Herzen, vielleicht vergisst man sie nie. Wie „Les Larmes“ von Man Ray. Viele Attribute und Zuschreibungen gibt es angesichts dieser weltberühmten Tränen aus Glas, dieser Wimpern, die krakelig wie Insektenbeine getuscht sind und eine jede in einer winzigen Perle ausläuft. Die Augenbrauen sind dünn, für das Jahr 1932, in dem das Foto entstand, eher ungewöhnlich. Es war Stummfilmzeit, und einige Forscher meinen, Man Ray habe den fehlenden Dialog kompensieren wollen; andere hielten es für ein Rachebild an seinem verlorenen Liebhaber.