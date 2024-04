Alke Reeh Der Taj Mahal dient als Inspiration

Alke Reeh erhält den mit 7500 Euro dotierten Kunstpreis der Künstler auf der Großen Düsseldorfer, die am 22. Juni eröffnet wird. Die Preisentscheidung ist erfreulich und verwunderlich zugleich, ist doch die Meisterschülerin von Klaus Rinke in Indien besser bekannt als in Deutschland. Seit ihrem NRW-Stipendium 2009 in Mumbai lebt sie im Dialog mit der Kultur des fernen Landes und stellt in indischen Museen, Kunstmessen und Galerien aus. In Düsseldorf kennt man sie höchstens über kleinere Ausstellungen im Malkasten und Kulturbahnhof Eller oder in der Galerie Tedden. Umso überraschter war sie über die Wahl der Jury.