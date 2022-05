Designer Dieter Rams : Der König des Weniger

Dieter Rams entwarf legendäre Gebrauchsobjekte wie den „Schneewittchensarg“. Seine Arbeit gilt als Inspiration für das Aussehen des iPhones. Nun wird er 90 Jahre alt.

Rams wurde 1932 in Wiesbaden geboren, er machte eine Ausbildung zum Tischler, studierte Architektur und Innenarchitektur und arbeitete ab 1955 für die Firma Braun. 1961 wurde er deren Chef-Designer, und in jenen Jahren arbeitete er an legendären Produkten wie die als „Schneewittchensarg“ zunächst verlachte und schließlich beschwärmte Plattenspieler-Radio-Kombination SK4 mit. Er trug zum Design des Weltempfängers T1000 und des Transistorradios T3 bei und gestaltete gemeinsam mit Dietrich Lubs den schönsten Taschenrechner der Welt: Brauns ET66, der so gut aussieht, dass manche ihn sich auf den Schreibtisch legen, obwohl sie gar nichts auszurechnen haben. Wer ein iPhone besitzt, hat die Anmutung dieses Objekts quasi ab Werk in seinem Gerät: Der digitale „Rechner“ ist dem Vorbild nachempfunden. Apples früherer Designer Jonathan Ive ist Dieter-Rams-Fan, auch iPod und iPhone zitieren dessen Stil.