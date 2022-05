Eurovision Song Contest 2022 : Ukrainische ESC-Sieger wollen Trophäe versteigern

Lwiw Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen. Nun wollen die Sieger, das Kalush Orchestra, Geld sammeln, um ihrem Land zu helfen. Dazu sind sie sogar bereit, ihre Siegestrophäe zu versteigern.

Nach ihrem Triumph beim Eurovision Song Contest (ESC) 2022 in Turin hat die ukrainische Band Kalush Orchestra eine Europa-Tour angekündigt. „Und bei jeder Veranstaltung werden wir Gelder für den Bedarf der Armee und für Wohltätigkeitsfonds sammeln“, sagte Sänger Oleh Psjuk am Dienstag vor Journalisten in Lwiw (früher Lemberg) im Westen der Ukraine. Die Tourneedaten würden bald bekanntgegeben. Gleichzeitig kündigte der 28-Jährige noch einmal die Versteigerung der ESC-Siegestrophäe an.