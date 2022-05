Eurovision Song Contest : Die Show in Bildern – So war das große Finale beim ESC 2022

Turin Dieses Jahr fand der Eurovision Song Contest in Turin statt. Die Ukraine triumphierte mit 631 Punkten. Deutschlands Vertreter Malik Harris wurde Letzter mit sechs Punkten. Wir zeigen den größten Musikwettbewerb der Welt in Bildern.

Als das ukrainische Kalush Orchestra seinen Auftritt beendet hatte, bat Sänger Oleh Psjuk die Welt um Hilfe und brach damit die Regeln, keine politischen Botschaften beim Grand Prix zu äußern. „I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal - right now“, sagte er auf der Bühne. Übersetzt heißt das: „Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk.“ Ende Februar waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Der Krieg dauert noch immer an.