Lichter der Großstadt : Rheinische Landestheater Neuss bringt Charlie Chaplin Film auf die Bühne

Neuss Die Bühnenfassung des Films von Charlie Chaplin, der 1931 als Stummfilm erschien, hat endlich Premiere im RLT. Corona-Erkrankungen im Ensemble machten die Verschiebung von Ende März notwendig.

Ob Charlie Chaplin 1931 darüber nachgedacht hat, dass sein Film „Lichter der Großstadt“ auch auf einer Bühne funktionieren würde? Wohl kaum. Das RLT aber hat in dem Stummfilm (von und mit Chaplin, der zunächst auch eine Tonfassung erstellt hatte) den passenden Titel für seine „Wortlos“-Reihe gesehen und daraus eine Bühnenfassung gemacht, die von der Filmgeschichte fast alles nimmt. Nur das Setting nicht. Von der Großstadt ist nur eine Laterne geblieben.

„Noch märchenhafter als der Film“ präsentiert das RLT nach den Worten des Dramaturgen Alexander Olbrich in der Aufführung am kommenden Mittwoch, 27. Mai, 20 Uhr, (verschoben wegen einer Corona-Erkrankung im Ensemble) nun die Umgebung, in der der Tramp das blinde Blumenmädchen liebt und auch retten möchte, indem er sich von einem Millionär (der nur betrunken immer sein Freund ist) das Geld für eine notwendige Augen-Operation erhofft.