Trauer in der Neusser Nordstadt : Brauchtumskenner Heinz-Dieter Nehr ist verstorben

Nordstadt Im Januar ist er 80 Jahre alt geworden. Doch da war er schon sehr krank. Nun ist Heinz-Dieter Nehr verstorben und die Trauer ist groß.

Denn Nehr war das, was man einen „Hans Dampf in allen Gassen“ nennt, immer im Einsatz für seine Heimat und für das, was Heimat für ihn auch ausmachte, die Sprache. Als Mitbegründer des Initiativkreises Nordstadt leitete Nehr viele Jahr dessen Arbeitskreis Brauchtum und organisierte regelmäßig Mundart-Abende, drei bis vier pro Jahr. Zu Spitzenzeiten konnte er dabei 80 Gäste begrüßen. Auch das „in andere Rolle schlüpfen“ lag dem Nordstädter. So ist er vielen bekannt als der Nikolaus des Nikolausmarktes, kam mit Kranwagen, dem Boot über das Jröne Meerke oder mit Kutsche, um den Markt zu eröffnen. Nehr war auch Mitglied der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth, wo er jahrelang Vorsitzender des Jägerkorps war, und schließlich zum Ehrenmitglied der Bruderschaft ernannt wurde. Zudem war er als Grenadier beim Neusser Schützenfest dabei. Und der Karneval hatte es ihm angetan. Als Sitzungspräsident leitet er zunächst viele Jahre die Sitzungen in Altenheimen, dann die von Christ König im Thomas-Morus-Haus, für die die Karten für die fünf Sitzungen pro Session im Nu ausverkauft waren. 2013 erhielt er den Rekelieser-Orden der Neusser Heimatfreunde.