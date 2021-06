Donna Leon über ihren neuen Brunetti-Roman : „Wir hören nie auf, uns zu verändern“

Interview Düsseldorf Es ist der 30. Fall ihres legendären Ermittlers Commissario Brunetti: „Flüchtiges Begehren“ heißt der neue Venedig-Krimi. Die Lagunenstadt hat die 78-jährige Donna Leon aber längst den Rücken gekehrt, da es neben 50.000 Einwohnern irgendwann 35 Millionen Touristen gab, wie sie sagt.

Weil die Eltern einer Freundin Bedenken hatten, die Tochter allein in Italien studieren zu lassen, ging Donna Leon mit und verließ mit 23 Jahren die USA. Was folgte, war ein bewegtes Leben als Reisebegleiterin in Rom, Werbetexterin in London. Danach unterrichtete sie viele Jahre lang Englisch und englische Literatur in der Schweiz, im Iran, in China, Saudi-Arabien und Italien. Mit „Venezianisches Finale“ veröffentlichte sie 1993 das erste Buch ihrer Commissario-Brunetti-Reihe, die zum Bestseller wurde. Jetzt ist mit „Flüchtiges Begehren“ (Diogenes, 320 Seiten, 24 Euro) der 30. Kriminalfall ihres Commissarios erschienen. Dartin werden zwei amerikanische Touristinnen morgens bewusstlos vor dem Ospedale Civile in Venedig aufgefunden.