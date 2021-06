Auktion am 10. Juni : Kunst aus der Sammlung August Sander unter dem Hammer

Heinrich Hoerles „Selbstbildnis“ aus dem Jahr 1931 wird auf 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Foto: Grisebach GmbH

Der Fotograf August Sander war mit vielen Künstlern befreundet, deren Werke er ablichtete. Sie bedankten sich dafür mir Kunstwerken. Seine Sammlung wird nun verkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Am 10. Juni kommt bei Grisebach in Berlin die „Sander Collection“ unter den Hammer. Sie bietet die Kölner Avantgarde aus der Glanzzeit der Weimarer Republik, wobei alle 60 Werke einen engen Bezug zu August Sander haben. Die Maler und Bildhauer ließen ihre Kunst von ihrem Freund aufnehmen, konnten die teuren Abzüge aber nicht bezahlen, sondern tauschten Bilder gegen Fotos. Die Familie Sander rettete diese Schätze der „Gruppe progressiver Künstler“ unter Franz Wilhelm Seiwert, Heinrich Hoerle und Gerd Arntz über die Nazizeit hinweg.

Die Auktionatorin Anne Ganteführer-Trier berichtet über die Sander-Sammlung: „Alle Künstler, deren Werke jetzt versteigert werden, waren mit August Sander eng befreundet. Sie waren unglaublich arm, wollten aber mit ihrer Kunst in die Öffentlichkeit kommen. Sie brauchten also den Fotografen, der mit seinem epochalen Werk „Menschen des 20. Jahrhunderts“ berühmt geworden war, und Sander war mit seiner perfekten Übersetzung des Haptischen ihrer Gemälde in Schwarz-Weiß behilflich.“

August Sander war bekennender Sozialdemokrat. 1934 zerstörten die Nazis die Druckstöcke seines Buchs „Antlitz der Zeit“. Sein Sohn Erich, ein aktiver Widerständler, wurde 1935 zu langer Haftstrafe verurteilt und starb 1944 im Siegburger Zuchthaus. Tochter Sigrid ging nach Washington. Sohn Gunther hatte sein Fotostudio in Köln, schrieb über den Vater und betreute den Nachlass. Danach übernahm dessen Sohn Gerd diese Aufgabe. Er reichte vor seinem Tod die Schätze an seine Söhne, die die „Sander Collection“ nun versteigern lassen.

Nicht alles in dieser Auktion basiert auf einem Tauschgeschäft. Das „Wandbild für einen Fotografen“ malte Seiwert gezielt für den Freund. Es hing jahrelang als Leihgabe im Kölner Museum Ludwig und ist auch nach der Auktion zunächst für Ausstellungen im Centre Pompidou und im Louisiana Museum vorgesehen. Gottfried Brockmann lebte sogar als armer, junger Mann im Haus der Familie Sander lebte und revanchierte sich mit einem Deckengemälde, das im Krieg zerstört wurde. 1933 unterrichtete er an der Kunstakademie Düsseldorf, wurde wegen seiner Sympathie für die KPD von der SA bedroht und flüchtete nach Berlin, wo er im Kunsthandwerk untertauchte. Arntz emigrierte in die Niederlande, Seiwert und Hörle starben in den 1930er Jahren.