Ausstellung im Düsseldorfer Kunstverein : Die Kunst des Kitzelns

Die Filmemacherin Vika Kirchenbauer erzählt Kunst entlang der eigenen Biografie. Dabei ist die Ausstellung im Kunstverein radikal und schwer verrätselt.

Die grell gekleidete Frau mit türkisblauem Haarschopf ist erstmals Akteurin einer institutionellen Ausstellung, zu der sie die bald scheidende Kunstvereinschefin und künftige Aachener Museumsdirektorin an den Grabbeplatz eingeladen hat. Eva Birkenstock gefallen die vielen Pole und Themen, das Drängen nach Transparenz im Werk der 1983 im Schwarzwald geborenen Künstlerin, die als Regisseurin, Musikerin und Autorin in Berlin lebt.

„Feelings that move nowhere“ ist Titel und gleichzeitig Leitmotiv, „Gefühle, die ins Nirgendwo gehen.“ Verrätselt sind die Arbeiten, eine überschaubare Menge an Videos und Installationen wurde aufgebaut. Der Besucher hat viel dazuzutun, muss nachzulesen, will er verstehen. Schaut er nur, nimmt er sogleich die Abschirmung zur Außenwelt wahr. Mit blautransparenter Folie wurde die Fensterscheibe versiegelt, an der Decke hängen UV-Leuchtstoffröhren. Auf vielfarbigen Schaumstoffsitzen soll man Platz nehmen, die Kopfhörer aufsetzen und ein Kitzel-Video betrachten, „The Island of Perpetual Tickling“, (2018). Drei Menschen sind beschäftigt beim bösen Spiel, Kitzeln total im Einkanal-Video von 35 Minuten. Eine gefilmte Performance unter Beteiligung der Künstlerin: Das Opfer ist gefesselt und ausgeliefert. Irgendwann ist Kitzeln nicht mehr lustig. Kitzeln kann Folter sein.