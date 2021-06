Open-Air-Premiere am Jungen Schauspielhaus : Abenteuer lässt Flügel wachsen

Düsseldorf „Fleders fantastischer Reise“ heißt das neue Thetaerstück, das jetzt im Garten des Jungen Schauspielhauses an der Münsterstraße erstmals nach den Pandemie-Beschränkungen unter freiem Himmel aufgeführt werden konnte.

Im September 2020 fand noch eine Premiere im Jungen Schauspielhaus statt. Dann stoppte die Corona-Notbremse den Spielbetrieb. Erst jetzt darf wieder Theater gemacht werden an der Münsterstraße – draußen mit Mindestabständen zwischen den Stühlen, Masken und Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests. Petrus hat es beim Start mit dem Wetter nicht ganz so gut gemeint mit den jungen und erwachsenen Kulturhungrigen. Punkt 16 Uhr zum Aufführungsbeginn fielen allerhand Tropfen, so dass Regencapes nötig wurden. Schirme waren nur in der hintersten Reihe zugelassen. Zum Glück beruhigte sich das Wetter im weiteren Verlauf des Theaternachmittags unter freiem Himmel.